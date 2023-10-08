بعد أيام من طرحها.. أغنية "اكشف" لـ أيتن عامر تتصدر تريند اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية «اكشف» للفنانة أيتن عامر ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحتها منذ أيام عبر المنصات الموسيقية المختلفة.



واحتفلت أيتن عامر بتصدرها على "اليوتيوب" عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، حيث حققت نصف مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "اكشف" والتي طرحتها مؤخرًا، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث كانت الأغنية من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.



أيتن عامر تروج لأغنية اكشف



وكانت قد روجت أيتن عامر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة «اكشف» قائلة: "تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة اكشف على قناة يوتيوب، اللينك في البايو، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب".



آيتن عامر تستعد لطرح فيلم "عنب"

وعلى صعيد آخر تواصل الفنانة آيتن عامر، تصوير مشاهدها في فيلم "عنب"، ويشاركها العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن.

أيتن عامر تتعوض لوعكة صحية



يذكر أن قد تعرضت مؤخرًا الفنانة أيتن عامر لأزمة صحية، حيث تعاني من نزلة إنفلونزا حادة، بجانب كحة شديدة سيطرت عليها، ونتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارتها والتأثير على طبقة صوتها، الأمر الذي اضطرت معه لتركيب محاليل طبية، أملًا في سرعة التعافي والتماثل للشفاء.