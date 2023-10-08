في سرية تامة.. خالد الصاوي يستكمل تصوير "البحر الأسود"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم خالد الصاوي حالة من الانتعاش الفني، حيث يستكمل تصوير مشاهده بفيلمه الجديد "البحر الأسود"، والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة في سرية تامة بمرافقة المخرج علاء الدين مصطفى، حيث يعكف الثنائي على تصويره ترقبًا لانتهائه بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.



وصرح علاء الدين مصطفى مخرج ومؤلف العمل بأن تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين، ومن المقرر كشف اسم صاحبة البطولة النسائية في الفيلم خلال أيام قليلة لتلحق بالتصوير.



ولم يكشف علاء الدين مصطفى عن تفاصيل قصة الفيلم حتى الانتهاء من التصوير، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع، ويشارك في بطولته كلًا من ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي وهو من إنتاج شركة SY FY.



آخر أعمال خالد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي، هو مشاركته خلال الماراثون الرمضاني 2023 بثلاث أعمال، وهم مسلسل "جت سليمة"، والذي حقق نجاحًا هائلًا فور عرضه، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من نجوم الفن، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، ومكون من 15 حلقة.



كذلك شارك الصاوي في بطولة مسلسل الكتيبة 101 مع آسر ياسين، عمرو يوسف، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وشارك أيضًا في بطولة مسلسل "سره الباتع" مع أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، أحمد السعدني، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.