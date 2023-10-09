نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " حدث بالفعل".. تعرف علي مواعيد وتفاصيل حكاية "قرض شخصي" لـ كريم فهمي قبل عرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي حكايات "حدث بالفعل "عرض حكاية جديدة تحت عنوان "قرض شخصي" للفنان كريم فهمي.

موعد عرض حكاية "قرض شخصي"

ومن المقرر أن تعرض حكاية قرض شخصي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 11 أكتوبر، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

أبطال حكاية "قرض شخصي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل «حدث بالفعل» حكاية «قرض شخصى»، نخبة من نجوم الفن منهم: كريم فهمي، ندى موسى، محمود عبد المغني، والحكاية من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

أحداث حكاية "قرض شخصي"

تدور أحداث مسلسل حدث بالفعل حكاية قرض شخصي حول تعرض كريم فهمي لحادث سير يقلب حياته رأسا على عقب ويؤدي هذا الحادث إلى تغير الحياة الهادئة مع أسرته الصغيرة فيسعى إلى محاولة إيجاد أفراد أسرته بعد خطفهم.

مسلسل "حدث بالفعل"

ينتمي مسلسل «حدث بالفعل»، إلي نوعية الأعمال الدرامية التى تناقش الأمراض النفسية والصدمات التى يمر بها الإنسان وتكون سبب في تبدل حياته رأسًا على عقب؛ كما شاهدنا في حكاية «تحت الحزام»، التى كانت من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وحكاية «ريش أبيض» بطولة النجم ماجد المصري، ويتكون المسلسل من قصص منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثها بشكل عام في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.