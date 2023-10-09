نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المنتجة لـ "آل شنب" تطرح البوستر الرسمي للفيلم قبل عرضه فى مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لـ "آل شنب" البوستر الرسمي للفيلم المقرر عرضه عالميًا للمرة الأولى في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجارى حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال الفيلم.

أبطال الفيلم

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم فى اطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحدى أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم