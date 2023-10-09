16 أكتوبر.. وائل جسار يحيي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو عادل عايش

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب اللبناني وائل جسار، لإحياء حفلته الغنائية، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، بإحدى فنادق القاهرة، بقيادة المايسترو عادل عايش.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "مشيت خلاص، غريبة الناس، توعدينى".

من ناحية آخرى يستغل النجم اللبنانى زيارته لمصر ويلتفى خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين لسماع عدد من الأغانى التى يختارها لضمها لالبومه الجديد.

أغنية حد "يحيني"

ومن ناحية أخري، يستعد وائل جسار لطرح أغنيته الجديد بعنوان "حد يحينى"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر قناته الشهيرة "يوتيوب"، والمحطات الإذاعية.

وفي نفس السياق، طرح "جسار" آخر أغنياته منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

كلمات أغنية "لو تخاصمني"

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني أيامي الجاية وجنبه هعيش مين هيكلمني، مين يتحملني في الدنيا أكيد غيرك إنت مفيش مين يتعب دايما علشاني يعرف أسراري وحكاياتي مين اللي معاه بقى مفتاحي وفاهمني وحافظ دخلاتي طب مين في جناني يعقلني وفي كل حالاتي هيقبلني إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني أيامي الجاية وجنبه هعيش".

ويذكر أن علق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.، وتابع وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه تعرف على المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من خلال حفل روائع الموجي في السعودية، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير.