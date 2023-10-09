نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف تفاصيل مشاركته في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد العوضي عن مشاركته في "حق عرب" وأنه سيكون مختلف ومفاجأة للجمهور، ومن المقرر عرضة في موسم رمضان 2024 المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإحتماعي "فيس بوك".

ونشر العوضي بث مباشر قال من خلاله: "أشارك في مسلسل "حق عرب" وهو شعبي أكشن، مؤكدا بأنه كل ما أخطأ من جمهوره في معرفة أحداث المسلسل لم يوفقوا في توقعهم لأنه لن يقدم مسلسل بنفس التيمة في عامين متتالين".

ويذكر ان شارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أحداث مسلسل ضرب نار

ودارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق.

أبطال مسلسل ضرب نار

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل اللي مالوش كبير

وفي سياق آخر، شارك أحمد العوضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من قبل في مسلسل اللي مالوش كبير، ودارت قصته حول إجبار والد غزل - ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

ودارت أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» في إطار دراما اجتماعية رومانسية مشوقة ومفارقات غريبة تصل إلى حد الأكشن والمطاردات، خصوصًا مع زواج غزل من شخص يكبرها في السن، وخلافاتها مع دينا فؤاد زوجة سيف الخديوي بالمسلسل.