كريم فهمي يستعد لتقديم جزء جديد من مسلسل "حكايات بنات"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج طارق الجنايني في تصريحات صحفية عن وجود الفنان كريم فهمي في الجزء الجديد من مسلسل "حكايات بنات" وهو يكون الجزء السادس من المسلسل ويقدم الفنان كريم فهمي شخصية "عاصم" الذي اشتهر بها في الأجزاء الأولي من المسلسل.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد نشر الفنان كريم فهمي صورة تجمعه بالفنانة صبا مبارك والمنتج طارق الجنايني وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث علق عليها قائلًا: "مع صديقي واخويا طارق الجنايني منتج حكايات بنات وصديقتي صبا مبارك (أحلام)..فكركوا بنحضر ايه؟".

منشور كريم فهمي

مشاركة كريم فهمي في الأجزاء الأولي من مسلسل "حكايات بنات"

ويذكر أنه قد سبق وتعاون الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك في الأجزاء الأولي من مسلسل حكايات بنات، الذي حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور فور طرحه عبر القنوات الفضائية، وكانت تدور أحداثه، في إطار درامي شيق، حول تفاصيل حياة أربع فتيات، وسلط الضوء على علاقتهن بأسرهم وحياتهم الخاصة وطموحاتهن العملية والشخصية.

وشارك في بطولة مسلسل حكايات بنات كلا من: صبا مبارك، كريم فهمي، حورية فرغلي، مها أبو عوف، دينا الشربيني، ريهام أيمن رجاء الجداوي، ورمزي لينر، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.

كريم فهمي

ما هي آخر أعمال الفنان كريم فهمي الدرامية؟

ويذكر ان اخر اعمال كريم فهمي مؤخرًا هو مسلسل "أزمة منتصف العمر" التي دارت أحداثه حول زواج "فيروز" ريهام عبد الغفور من "عزت" بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، ووقوعها في حب زوج ابنتها “عمر” كريم فهمي، وسببت علاقتهما السرية مشاكل كثيرة لها، وشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، والعمل كان من تأليف أيمن سليم وتم تصويره بالكامل في لبنان.

ما هي آخر أعمال الفنان كريم فهمي السينمائية؟

ومن ناحية اخري، كان اخر أعمال كريم فهمي في السينما فيلم "أنا لحبيبي" من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد كريم فهمى خلاله دور كاتب روائي، ومع تتابع الأحداث يعيش قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة، ويخوضان العديد من الصراعات سويًا خلال العمل.