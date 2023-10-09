نقابة المهن التمثيلية تحيل لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس التأديب

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قرارا بشأن أزمة التي نشبت بين لقاء سويدان وميدو عادل، أثناء عرض مسرحية "سيد درويش"، وتبادل الاتهامات بينهما.

وجاء البيان كالتالى:- “قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيى مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما”.

2- التنبيه مشددًا على العضوة لقاء يحيى مصطفى سـویدان، والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن، بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، لحين انتهاء مجلس التأديب.

3 - وتطبيقًا لنص المادة رقم ( 57 ) من قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على ( لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه )، لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.

التسريب الصوتي لميدو عادل

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا من واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل، في كواليس مسرحية سيد درويش، والتي تعود إلى يوم 23 سبتمبر الماضي

وتضمن التسريب الصوتي، انفعال ميدو، الذي قال غاضبا: «ايه يا حشرة.. يا شوية فشلة كلكم واللي فاكرين نفسكم بني آدمين وأنتم أتفه من كده بكتير.. وكل واحد عارف نفسه كويس».

ومن جانبه، كشف المخرج أشرف عزب تفاصيل واقعة صفع لقاء سويدان وميدو عادل، في آخر ليلة عرض من مسرحية سيد درويش على مسرح سيد درويش بمنطقة الهرم،قائلا: الواقعة حصلت يوم السبت آخر ليلة عرض، كانت لقاء جايبة مستشار من النيابة الإدارية في صالة العرض، وملتزمة جدًا ومش بتخرج عن النص، رغم إنها كل يوم كانت بتخرج عن النص، وكل يوم بتقول كلام في المداري على المسرح عشان ينفعل عليها، وكل ده احنا راصدينه ومش بنتكلم فيه

أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

واضاف: “الواقعة حصلت قدامي أنا بس، وقفلنا الستارة على صوت لقاء سويدان، هي كانت المفروض تدخل قبل ميدو لتحية الجمهور، ولكن كانت عايزة تدخل من المكان اللي المفروض يدخل منه ميدو، وجالي ميدو قالي أستاذ أشرف خليها تدخل من مكانها، وأنا لسه متكلمتش معاها ولا قولتلها حاجة، راحت قالتله أنت قليل أوي وصغير أوي، ورد عليها ميدو قالها وانتي تافهة أوي، ومن ثم تبادلا الاشتباك لفظيا، وضربته بعدها بالقلم مرتين، وهذه شهادة لله سبحانه وتعالى”.

كما علق المخرج أشرف عزب على التسريب الصوتي لـ ميدو عادل الذي انفعل خلاله، موضحًا أنه كان منفعلًا بسبب مسئولي قاعة عرض سيد درويش في منطقة الهرم، وكان في كواليس المسرح وليس بالبروفات وليس أيضًا أمام الجمهور.