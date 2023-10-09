أكرم حسني يخوض السباق الرمضاني 2024 بـ "بابا جه"

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أحمد جودة - القاهرة - يحضر الفنان أكرم حسني لمسلسل جديد بعنوان "بابا جه" ومن المتوقع أن يكون 15 حلقة وسيشارك به في موسم رمضان المقبل 2024.



أكرم حسني وفلسطين



وعلق أكرم حسني مؤخرا على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2023.

ونشر أكرم حسني صورة لشاب يرفع علم فلسطين في القدس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ



آخر أعمال أكرم حسني

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني كان مشاركته في فيلم العميل صفر فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

أحداث الفيلم

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن، يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن وشخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة، على رأسها التخفي والتنكر.. العميل صفر يجد نفسه أمام مهمة تأمين شخصية مهمة هي وابنتها القادمتين إلى البلاد لمدة 48 ساعة، ويواجه عصابة محترفة تسعى لخطفها مقابل طلب مبلغ مالي ضخم، لكن المصادفة دائمًا ما تكون حليفة العميل صفر وتنقذه من فشل المهمة.