نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معشوقة الأطفال.. تعرف على البدايات الفنية للنجمة صفاء أبو السعود في عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صفاء أبو السعود، فهى من مواليد 9 أكتوبر 1950، خاضت عدة مجالات منها التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، وصاحبة ملامح طفولية بريئة وصوت جميل يشع منه البهجة والمرح.

دراستها وبدايتها الفنية



درست بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على دبلوم المعهد العالى للسينما قسم اخراج،بدأت عملها بالغناء في الإذاعة ببرنامج الأطفال بابا شارو، وماما سميحة في التليفزيون، ولقبها الفنان صلاح جاهين بملكة الأطفال بعد ان أصبحت معشوقة الاطفال.



المسلسلات الإذاعية

بدأت صفاء أبو السعود أعمالها بالمسلسلات الإذاعية بـ لا تطفئ الشمس، على باب زويلة عام 1976، طائر الاحلام 1979، سباق الثعالب 1981، ملكة من الجنوب 2001، وللأطفال قدمت صفاء أبو السعود، العديد من الاستعراضات من اشهرها: أهلا بالعيد، وفي الكتب قرينا، وصندوق الدنيا، والسلم الموسيقى، ومع أنه خشب في خشب، قدم الخير، ياصحابى وصحباتى وغيرها.



أبرز أعمالها السينمائية



اتجهت صفاء بعد ذلك إلى السينما وقدمت أول أدوارها في الفيلم السينمائي "هي والرجال" قبل 6 سنوات من تخرجها من معهد السينما، وحققت صفاء أبو السعود نجاحا كبيرا وجذبت إليها أنظار المخرجين السينمائيين، وتوالت أعمالها الناجحة أثناء دراستها بالمعهد حتى استطاعت أن تقفز إلى مصاف النجوم وتقوم ببطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، من أشهر الأعمال السينمائية التي قدمتها صفاء أبو السعود: لا يا حبيبي،، أوهام الحب، رضا بوند، عماشة في الأدغال،عندما يغنى الحب، السلم الخلفي، ملوك الضحك، أمريكا في خطر،شياطين إلى الأبد، بمبه كشر، احترس نحن المجانين، البنات والحب.



زواج صفاء أبو السعود



تزوجت صفاء أبو السعود من رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح عبد الله كامل بعد قصة حب تقول صفاء إنها تكفى مجلدات، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال في العالم العربى، ومالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، وأنجبت منه بناتها، واتجهت إلى العمل الإعلامي وكان برنامج "ساعة صفا" هو التجربة الأولى لها كمحاورة بعد أن اعتزلت التمثيل في السينما والتليفزيون، ثم قدمت برنامجا آخر بعنوان "سهراية"، كما تولت رئاسة إحدى قنوات ART التي يملكها زوجها.