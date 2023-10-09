أبو الليف وعبد الباسط حمودة يجتمعان في هذا العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الفنان أبو الليف من تسجيل ديو جديد يشاركه فيها النجم عبد الباسط حمودة، وسوف يكون الديو مفاجأة للجمهور.



تفاصيل ديو أبو الليف وعبد الباسط حمودة

الأغنية من كلمات مصطفى حسن والحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وسوف يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة لطرحها على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بمجرد من الانتهاء م كمنتجهيزها.

أعمال الفنان "أبو الليف"

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان "أبو الليف" أغنية "الدنيا بنك" من كلمات محمود شوقى وألحان وتوزيع أسامة عبد الهادى، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور،

تفاصيل أغنية "لازم أضحك"

وأغنية "لازم أضحك" من كلمات مصطفى حيدر ووليد منير، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور.



وتأتي كلمات الأغنية:

من كتر همى وحرق دمى لازم اضحك

على الدنيا لما بتعاندنى لازم اضحك

حتى ضحكتى صوته بس بدارى فيه

والكلام من غير احس بان علية

لازم اضحك

مخطوط علية ومية مية ومش هاممنى

ومش فارقة مين مغايا ومن ظالمنى

وشكلى لو شوفته في المرايا معرفهوش

ويعملوا ميت حكايه



آخر أعمال الفنان أبو الليف المسرحية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أبو الليف مسرحية إشتغالة، والذي حازت على إعجاب الجمهور.