في عيد ميلادها.. معلومات عن رانيا فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، فهى من مواليد 9 أكتوبر لعام 1974، وهى ابنه الراحل فريد شوقي لديها أخت شقيقة هي (عبير)، وثلاث أخوات من والدها وهن: (منى، وناهد، ومها)، وأخوان من والدتها، وخالة الفنانة ناهد السباعي من أختها (ناهد)،وخالة الفنان أحمد جمال سعيد من أختها (مها).

وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن رانيا فريد شوقي

بداية رانيا فريد شوقي



شهد عام 1992 الظهور الأول لها على الشاشة الفضية من خلال فيلم “آه وآه من شربات” والذي وقفت فيه أمام والدها.

قدمت أكثر من 100 عمل فني متنوع ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.



أبرز أعمالها

أبرز أعمالها: أفلام:”آه وآه من شربات، وطعمية بالشطة، وليه يا هرم، وعنتر زمانه، ومغلف بالشيكولاتة، والمقامر، ووداعًا للعزوبية”، ومسلسلات: “خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزو، أبو ضحكة جنان، وخاتم سليمان، وسلسال الدم، وعوالم خفية، وأبو العروسة”، ومسرحيات: “باللو، وقصة الحي الغربي، ومولد سيدي المرعب، وربنا يخلي جمعة، وكحيون ربح المليون، والملك لير”.

زيجات رانيا فريد شوقي

تزوجت رانيا في عام 2007 من الفنان مصطفى فهمي ولم تنجب منه حتى وقع الانفصال بينهما عام 2012، ثم تزوجت من مصمم الرقصات عاطف عوض، ولديها بنتين من زوجها الثاني.