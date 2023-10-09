نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الألبوم الجديد لـ رنا سماحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت الفنانة رنا سماحة مستوى الحماس لجمهورها، من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وفورا من مشاركة الصورة انهالت تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات منورة الدنيا كلها، ان شاء الله الالبوم هيكسر الدنيا، بالتوفيق والنجاح الدائم، صوتك من أحلى الأصوللى بنحب نسمعها، وغيرها من التعليقات.

وكشفت رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الـ "ميني ألبوم" الخاص بها، التي تحمل اسم “عاملة عبيطة”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.



تفاصيل أغنية "عاملة عبيطة "



الاغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.



رنا سماحة وسلمى رشيد يجتمعان في هذا العمل



وعلى صعيد آخر، اختارت رنا أغنيتين حتى الآن، وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام

وتتعاون رنا سماحة في الميني ألبوم، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والملحنين، وتقدم خلاله أنماط مختلفة ومتميزة من الأغاني التي تكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

آخر أعمال رنا سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال رنا سماحة أغنية "طوب الأرض"، والاغنية من كلمات محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني،و حازت الاغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور نزولها.

