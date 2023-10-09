بهومي بدينكار تكشف أسباب موافقتها للظهور في بطولة Thank You For Coming

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الممثلة بهومي بدينكار عن اسباب اختيارها لأداء دور البطولة في الفيلم الجديد Thank You For Coming، والذي يعد أحدث عمل تؤدي به دور البطولة المطلقة.

ووفق انديا توداي، الفيلم الذي طرح للعرض بتاريخ 5 اكتوبر الجاري، أدت به بهومي دور البطولة الرئيسي، كونها ارادت تعزيز مساهمة النساء في ادوار البطولة الرئيسية في بوليوود.

الفيلم يضم في بطولته مجموعة من أبرز نجمات بوليوود، ومنهم شيهناز جيل وكوشا كابيلا وشيباني بيدي ودولي سينغ.

نجمات Thank You For Coming

أحتفال بالعرض الخاص

وكانت قد احتفلت بوليوود بالعرض الخاص لفيلم Thank You for Coming، بحضور صناع الفيلم وعدد من أهم نجوم السينما في بوليوود.

ونقل موقع انديا توداي، لقطات من العرض الخاص، الذي كان بحضور شيهناز وسيدهارث مالهوترا، والنجم الهندي القدير أنيل كابور.

وطرح الفيلم للعرض بداية من 4 اكتوبر الجاري، ويشرك في بطولته كوشا كابيلا وبهومي بيدنيكار وهو من اخراج كاران بوولاني.

جديد أخبار أنيل كابور

وفي الوقت نفسه، كان قد أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها انيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع انديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من اخراج Sandeep Reddy Vanga.