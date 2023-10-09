نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في نوفمبر..تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم بحدائق مدينة الشيخ زايد، وذلك يوم 10 نوفمبر المقبل.



أسعار تذاكر الحفل



وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور عبر أحد المواقع الإلكترونية وقسمت التذاكر إلى فئتين وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى جاءت بمبلغ 510 جنيهات.

الفئة الثانية جاءت بمبلغ 360 جنيهًا مصريًا.

تفاصيل الحفل



ويفتتح تامر عاشور بهذا الحفل حفلات موسم الشتاء القادم ويقدم لجمهوره العديد من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة ومنها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

ما هي آخر أعمال تامر عاشور؟

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت" وتقترب الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، أغنية عديت لـ تامر عاشور من كلمات تامر حسين وألحان غريب وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس.



كلمات أغنية عديت تامر عاشور

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

واصلك إبهارى

يامزُود ناري

دوست على زُرارى

وأنا شارى بوكيه ورد

مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى

ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول