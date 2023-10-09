فن ومشاهير

بالصور.. نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون ب "جوايا 100 أنا" ل وفاء ماهر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون ب "جوايا 100 أنا" ل وفاء ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير فى الإحتفال بتوقيع كتاب " جوابا 100 أنا" للكاتبة وفاء ماهر نائب رئيس مهرجان الفضائيات العربية وذلك داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.  

 

 

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كان أبرز الحضور من نجوم الفن ماجد المصرى،روجينا، تامر الصراف وحرمه رانيا فريد شوقي،مصمم الازياء العالمى هلنى البحيرى،دنيا عبد العزيز وم.مصطفى كامل وأحمد عبد العزيز وحرمه ومحمد احمد ماهر نجل الفنان الكبير أحمد ماهر والكاتبة وفاء ماهر والمخرج هانى لاشين وحرمه الإعلامية رشا سليمان.  

 

 

 

 

   وتواجد من الاعلاميين احمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العربية وحرمه هبة  ،لمياء فهمى عبد الحميد، انجى على  ، سهير جودة،شيماء السباعى، دينا فاروق.

 

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و أدارت الندوة الكاتبة الصحفية الكبيرة والمؤلفة منى رجب ويدور الكتاب حول الصفات الإنسانية المختلفة داخل كل فرد وأنها موجودة بنسب وتعتمد كل صفة على الأخرى ولا يمكن وصف شخص بتفرده بصفة واحدة فقط.  

 

 

 

وعقب الندوة حرص الحضور على الحصول على نسخ من "جوايا 100 أنا "  موقعه من الكاتبة الكبيرة وفاء ماهر بالإضافة إلى مشاركتهم لها تقطيع "تورتة" الكتاب واخرى إحتفالا بعيد ميلادها الذى توافق مع ندوة التوقيع.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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