شاهد.. فيلم نتفليكس الجديد Nowhere يحصد مشاهدات عالية

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد فيلم نتفليكس الجديد Nowhere استحسان الملايين من المشاهدين لمنصة البث الرقمي الشهيرة، معتبرينه من أنجح الافلام التي طرحتها الشبكة هذا العام.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد، اعتبره المشاهدين قطع فنية فريدة تستحق الثناء، وهو من بطولة آنا كاستيلو في دور البطولة الرئيسي.

الفيلم ناطق باللغة الاسبانية وتدور أحداثه حول قصة سيدة حاملة تحاول النجاة بنفسها، بالاختبار في سفينة حاويات بعد هروبها من دولتها المضطربة داخليا.

فيلم Nowhere

جديد أعمال نتفليكس

في الوقت نفسه كان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fair Play، من بطولة فيبي دينفور وألدين اهرنريك، استعدادا لطرحه للعرض عبر شبكة نتفليكس.

ونقل موقع "ديد لاين"، الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم، الذي يطرح قريبا بعد ما حققه من نجاح خلال عرضه للمرة الأولى في مهرجان "صندانس" السينمائي الدولي.

"لعبة الحبار"

وتضع شبكة نتفليكس ضمن خطتها طرح نسخة حية من مسابقة مسلسل "لعبة الحبار"، قررت ان تقدمها على مجموع حلقات للعرض عبر شبكته الرقمية.

ووفق "ديد لاين" حددت نتفليكس، أن اسلوب طرح الحلقات سيكون بالتعاقب، ولن تطرح للعرض دفعة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لعدد من الاعمال التليفزيونية الأخرى.