اليوم عزاء الفنان الراحل محمد بطاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل أسرة الفنان الراحل محمد بطاوى العزاء اليوم الاثنين، بمسجد نصر الدين فى الهرم بعد صلاة المغرب، وتوفى الفنان الشاب محمد بطاوي، صباح السبت الماضى داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

وأعلن هشام صلاح - المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي، خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة.

وكانت آخر كلمات كتبها محمد بطاوي، في منشور عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، عبارة عن دعاء لأهله أن يُلهمهم الله الصبر دائمًا، ولا يُفجعهم في عافيتهم أو في أخلاقهم، وأن يحفظهم من كل شر، وذلك قبل رحيله بما يقرب من أسبوعين.

وكتب محمد عبر حسابه: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم.. ولا في دينهم ولا في خِلقتهم.. وأحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة، واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من أجمل نعمك علي».

ويذكر أن في شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي -أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرحمصر للنجم أشرف عبدالباقي- بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم.