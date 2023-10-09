نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تحيل لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس التأديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بيانا فيما يخص الأزمة التي نشبت بين لقاء سويدان وميدو عادل، أثناء عرض مسرحية "سيد درويش"، وتبادل الاتهامات بينهما،قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيي مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبدالمنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.

وجاء التنبيه مشددًا على العضوة لقاء يحيي مصطفى سويدان، والعضو محمد عادل عبدالمنعم حسن، بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأي من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، لحين انتهاء مجلس التأديب.

وتطبيقًا لنص المادة رقم 57 من قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على ألا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه، لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.

فريق عمل مسرحية سيد درويش

المسرحية من بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد وطارق دياب، مساعدو الإخراج إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.