نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت دافيدسون و Badbunny يقدمان أولى حلقات SNL بموسمه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على الممثل بيت دافيدسون، والمغني اللاتيني "باد باني" ليكونا" أول مقدمين للموسم الجديد من برنامج التوك شو الكوميدي الشهير SNL.

ووفق ديلي ميل، الثنائي سيقدمان الحلقة الاولى من الموسم الجديد التي مقررا لها العرض في 14 اكتوبر الجاري، وتوثق الموسم رقم 49 لأشهر برنامج توك شو أمريكي.

بيت دافيدسون وBadbunny

ثنائي رومانسي جديد

وكانت قد أكدت مصادر مقربة من عارضة الازياء الشابة كيندال جينر ارتباطها بالمغني الللاتيني "باد باني" الحاصل مؤخرا على جائزة الجرامي، عن أحدث البوماته الموسيقية.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الثنائي تم رصدهم في ظهور علني بمعرفة مجموعة من الأصدقاء المقربين من كيندال جينر، التي كانت قد انفصلت مؤخرا.

جوائز الجرامي

وخلال مطلع فبراير الماضي، أقيمت فعاليات مراسم حفل جوائز الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل "الجرامي"، بدورتها رقم 65 لعام 2023 الجاري، في هوليوود، بحضور عدد كبير من أبرز الاسماء في مجال الموسيقى في العالم.

والحفل، شهد توزيع جوائز الجرامي لهذا العام، وفيما يلي قائمة بأبرز الجوائز التي وزعت، ومنها جائزة أفضل أغنية R&B التي ذهبت لـ "بيونسيه"، وجائزة أفضل أداء لأغنية راب ذهبت لـ أغنية The Heart Part 5 لمغني الراب كيندرك لمار.

وجائزة أفضل مقطع صوتي لموسيقى تصويرية خاصة بلعبة فيديو جيم، ذهبت لـ لعبة "أسيسانز كريد" Assassin's Creed Valhalla، وجائزة أفضل أداء ارتجالي فردي لموسيقى الجاز jazz، ذهبت لـ ليو جينوفيز وواين شورتر، عن مقطع Endangered Species، وجائزة أفضل ألبوم لموسيقى الـ jazz ذهب لألبوم Linger Awhile.

وألبوم The Movement، حصد جائزة أفضل ألبوم موسيقي للأطفال، والنجمة السينمائية الحاصلة على الأوسكار فايولا ديفيس، حصدت أول جائزة جرامي في مسيرتها الفنية، ضمن خانة أفضل كتاب صوتي عن كتابها السردي "Finding Me".