نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارينا كابور تنشر صورة من كواليس تصوير Singham Again في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

كارينا كابور

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليا عمليات التصوير في العاصمة الانجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع انديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.