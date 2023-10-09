نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانجانا رانوت تعود للسينما عبر Tejas في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجمة كانجانا رانوت، والذي يطرح بعنوان Tejas، وتجسد به شخصية طيارة مقاتلة بالقوات الجوية بالهند.

ونقل موقع انديا توداي الاعلان الترويجي للفيلم الذي تقرر طرحه رسميا للعرض في يوم 27 من اكتوبر الجاري.

بوليوود واحتمالات الأوسكار

و تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الاوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع انديا توداي، كان من ضمن اهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع انديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.