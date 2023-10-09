بدء الإستعدادت الأولي لمؤتمر مهرجان الموسيقي العربية للدورته ال 32

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل الإستعدادات الأولي لمؤتمر مهرجان الموسيقي العربية للدورته ال32 والتي يُقام في الفترة ٢٤ أكتوبر إلي ٣ نوفمبر.

فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 اكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

ويشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.



فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية