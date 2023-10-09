فن ومشاهير

هاني فرحات: سعدت بتكليفي بإدارة مهرجان الموسيقى العربيه

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المايسترو هاني فرحات في بداية كلمته عن سعادته بتكليفه إدارة مهرجان الموسيقى العربيه للدورته الثاني والثلاثون.

 

و أشار إلى أنه كان لا يعلم مدي إفادة مهرجان الموسيقي العربية، ولكن بعد تكليفي بهذا التكليف العظيم شعرت بإفادة المهرجان.

 

ما هي مفاجأة مهرجان الموسيقي العربية لهذا العام ؟ 


و كشف هاني فرحات بمفاجأة مهرجان الموسيقي العربية لهذا العام، وهو  أن المهرجان سيقدم يوم خارج برنامج المهرجان  و هو يوم للموسيقي المعاصرة ( الحديثة).
 

 

و تابع حديثه بأن مهرجان الموسيقي العربية مستمر على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد وهذه الصعوبات التي تواجههم.

 

 

و أختتم حديثة الشكر وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وللرئيس دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والمتحدة والقائمين على المهرجان.

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المايسترو هاني فرحات 
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المايسترو هاني فرحات 
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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