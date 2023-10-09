شاهد.. أصاله تسيطر على تريند يوتيوب بثلاث أغاني

القاهرة - محمد ابراهيم - بالتلاتة.. أصالة تحصد ملايين المشاهدات على "يوتيوب" (فيديو)

استطاعت المطربة أصالة، أن تحتل قائمة تريند “يوتيوب”، بثلاث أغاني من أخر البومها الغنائي الذي يحمل عنوان “لحقت نفسي”، وذلك بعد طرح جميع أغاني الألبوم بأيام قليلة، فضلاً عن حصد ملايين المشاهدات وتفاعل الجمهور وعشاقها.

تفاصيل ثلاث أغاني تريند "يوتيوب"

جاءت أغنية “فوق”، في المرتبة الثانية كأكثر الأغاني استماعًا وبحثًا، وهي من كلمات عمر عبده علي، الحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

بينما جاء في المرتبة الثالثة أغنية “لما بنتجاهل”، وهي من كلمات محمود كلازا، الحان كريم نيازي، توزيع طارق عبدالجابر، ميكس وماستر: ماهر صلاح.



واحتلت ثالث أغنية للفنانة أصالة بعنوان “مانجا” المرتبة الرابعة لتريند "يوتيوب"، كلمات مصطفى حسن، الحان مصطفى العسال، توزيع توما.



ميدلي ألبوم لحقت نفسى



وطرحت المطربة أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.

آخر ألبومات أصالة الغنائية

ويذكر ان ألبوم شايفة فيك هو آخر الألبومات الغنائية التي قدمتها المطربة أصالة، والذي يحتوي على ١٤ أغنية أشهرهم أغنية "غلبان" التي حصدت ٩٧مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى