إلهام شاهين: أنا مش منافقة وبقول الحقيقة.. وضد المتاجرة بالدين

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة إلهام شاهين، أن آرائها يختلف معها الكثيرون كون شخصيتها لم تتسم بالنفاق وأنها دائما تقول الحقيقة لكن البعض لا يريد الحقيقة ويحب النفاق.

إلهام شاهين تتحدث عن المتاجرة بالدين



وتابعت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "أنا مش منافقة وبقول الحقيقة وفي ناس مش بتحب الحقيقة عاوزه النفاق أنا مبقبلش حد ييجي على الفن وبدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحي، في ناس بتقول أني ضد الدين.. بالعكس أنا بتكلم ضد المتاجرين بالدين واللي بيفسروا الدين غلط.. لأن الدين شي عظيم وفيه سمو وروحانيات، ربنا مش بيأمرنا غير بكل شي حلو".



وأشارت إلهام شاهين، إلى أن الله عزو جل لم يأمرنا بالقتل أو العنف أو الإغتصاب، وما يقال في بعض التفسيرات خاطئة للغاية وأنا لم أؤمن ببعض التفسيرات للأئمة والشيوخ وأنا ضد تلك التفسيرات لأن الدين لم يأمر تارك الصلاة يستتب 3 أيام ثم يقتل، لأن الله عزوجل لو كان أراد أن يقتل شخص لقتله.



واختتمت إلهام شاهين، أنها تستند على ما تقوله للعقل والمنطق والقرآن الكريم وأي كلام أخر مرفوض، وأن مصر ليس لديها ثروات كبيرة سوى الفن ولا يوجد لدينا البترول أو النفط.



