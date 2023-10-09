علا غانم: لازم يبقى في صرخة من المجتمع أثناء هدر حقوق المرأة.. والمجتمع الشرقي بيستضعف المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة علا غانم رسالة للمرأة مشيرة إلى أن القانون في المجتمع الشرقي بيستضعف المرأة كاشفه أن المرأة لا تحتاج لقانون هي من تضع قوتها بنفسها.

علا غانم ضيفة برنامج دعوة فرح



وقالت علا غانم خلال حوارها مع الإعلامية فرح شعبان، عبر شاشة قناة هي،:رسالتي المرأة خليكي دايمًا قوية وفخورة وواثقة في نفسك.



وتابعت علا غانم بتوجيه رسالة للمرأة معلقة: انتي عندك رؤية دافعي على رؤيتك وصممي إنك توصليلها.

وأضافت عن القانون الذي تفضل إضافته للمرأة المصرية: المجتمع الشرقي بيستضعف المرأة ولكن مافيش قانون يحكمنا قوتنا هتيجي مننا احنا بإننا ندافع ديمًا عن حقوقنا ولو حصل أي ظلم يبقى في صرخة المجتمع كله ينتبه ليها.

الجديد بالذكر، أن قناة هي أول قناة في مصر والوطن العربي تهتم بشئون المرأة، سواء في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والازياء وغيرها، وتبث عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11758، ومعدل الترميز 27500 - عمودي.