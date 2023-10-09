نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. عرض الجزء الثاني من مسلسل " عنبر 6" عبر منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة شاهد الإلكترونية عن عرض الجزء الثاني من مسلسل “عنبر 6” يوم الخميس المقبل الموافق 12 أكتوبر وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.

نجوم مسلسل عنبر 6

يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6" كل من: صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وجومانا كريم ونايف الظفيري ورانيا عيسى ورنين مطر وإيلي متري وناتاشا شوفاني وسلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.

اعتذار سلاف فواخرجى عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل عنبر 6

وكانت قد اعتذرت سلاف فواخرجي عن المشاركة في الجزء الثاني من العمل، بعد مشاركتها في الجزء الأول، لعدم استطاعتها تنسيق مواعيد التصوير.

أحداث الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6 في إطار من الدراما التشويقية، حول استكمال قصص النساء السجينات بعدما نشب الحريق داخل السجن، بجانب استمرار البحث عن قاتل "المرزوقي" والد "رهف"، وتتابع قصة "ليلى" والتي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، والتي تم القبض عليها واكتشفت بعد ذلك إنها تعيش مع عائلتها الغير حقيقة.

البوستر التشويقي لمسلسل عنبر 6

يذكر أن منصة شاهد الإلكترونية، شاركت البوستر الرسمي الخاص بالموسم الثاني لمسلسل “ عنبر 6”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "سجن النسوان راجع يفتح أبوابه من جديد.. انتظروا الموسم الثاني من عنبر 6 من أعمال شاهد الأصلية قريبًا".