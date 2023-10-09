لأول مرة.. كريم محسن يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بموسم جدة 13 أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب كريم محسن، لإحياء واحدة من أهم حفلاته بموسم جدة الغنائي بالسعودية يوم ١٣ أكتوبر القادم، وذلك بحضور العديد من جمهوره ومحبيه.



كما يجري كريم، خلال هذه الفتره العديد من البروفات مع فرقته الموسيقية لتحضير العديد من المفاجأت للجمهور السعودي خلال الحفل، ويشارك بالحفل العديد من نجوم الغناء منهم فريق واما ومحمد نور ورامي جمال وأحمد بتشان ومها فتوني.

آخر أعمال كريم محسن الغنائية



وكان قد طرح مؤخرًا كريم محسن أحدث أغانيه بعنوان «حبيبه» وهو ديو غنائي مع الرابر الشهير «إزود» والذي يكون عوده لشكل غناء الراب سين مع البوب سين مره أخري ومنذ طرحه تفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا ومحبيه.

كريم محسن

«حبيبه» ديو غنائي بين كريم محسن والرابر أزود ومن كلمات وألحان إزود وتوزيع موسيقي رامون وتم طرحه علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية مؤخرًا.



وتقول كلمات الأغنية: «بصوت عالي بقولهالك.. متشقلب حالي ع الأخر.. في عينيه سرحان أنا مسافر.. وفي حضنك أنا ملكت الكون.. مستني اليوم ده غ الأخر.. ومصبر نفسي مش قادر.. لو تنسى الدنيا أنا فاكر.. بحبك موت وأنادي وأقول حبيبة».

ويذكر أن كريم محسن طرح قبل أربعة أشهر أغنية «غير أي حد»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر ماهر صلاح.