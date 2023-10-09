فن ومشاهير

هاني فرحات يكشف عن علاقته بمهرجان الموسيقى العربية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني فرحات يكشف عن علاقته بمهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة -  

كشف المايسترو هاني فرحات عن سبب تواجده بكثرة في مهرجان الموسيقي العربية لدورته الثاني والثلاثون كمايسترو أكثر من كإداري.

و جاء السبب هو شروط الفنانين أن تكون الحفلة بقيادة المايسترو هو تواجد المايسترو هاني فرحات وكانت أبرز هولاء الفنانين، الفنان تامر عاشور وخاصةً أنها أول مهرجان كان هذا شروطه.

 

و الفنانة أنغام والفنانة أصالة والفنان أحمد سعد وعدد من الفنانين والفنانات الأخري.

 

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المايسترو هاني فرحات 

 

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المايسترو هاني فرحات 
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المايسترو هاني فرحات 
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المايسترو هاني فرحات 

 

 

 

 

هاني فرحات يعرب عن سعادته بتكليفه بإدارة مهرجان الموسيقى العربية

أعرب المايسترو هاني فرحات في بداية كلمته عن سعادته بتكليفه إدارة مهرجان الموسيقى العربيه للدورته الثاني والثلاثون.

و أشار إلى أنه كان لا يعلم مدي إفادة مهرجان الموسيقي العربية، ولكن بعد تكليفي بهذا التكليف العظيم شعرت بإفادة المهرجان.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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