نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة نخلة: لايفات التيكتوك إهانة للفن.. وفادي خفاجة قهرني ووجعلي قلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية سارة نخلة على ظاهرة توجه بعض الفنانين والفنانات "للايفات" البث المباشر على منصة تيك توك والتي أثارت جدل الجمهور على السوشيال ميديا.

سارة نخلة تتحدث عن تريند فادي خفاجة

قالت سارة نخلة خلال برنامجها فيس أوف والذي يعرض على قناة هي: "تريند فادي خفاجة جرحني انا شخصيا لأنه شاب قضى حياته بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومن وهو صغير بيمثل وشاطر جدا ولكن من فترة طلع بفيديو على تيك توك البرنامج اللي بقى ليه مشاهير محددين وفي فنانين كتير بقوا يعملوا فيديوهات عليه عشان الفلوس".

وتابعت: "وفادي زيه زي أي فنان دخل على تيكتوك عشان بيشتكي إنه مفيش شغل وحقيقي قهرني وجعلي قلبي والفيديو مؤلم جدا وانا مش هعرضه تاني لأنه عمل كدة في لحظة غضب وانكار، في ناس زيه معندهمش شغل ولا أعمال واضطروا يعملوا فيديوهات على تيكتوك، اصل بياعين الخضار والفاكهة أو بيطبخوا في اوضة النوم بيفتحوا تيك توك ومن تفاهة المحتوى اللي بيتقدم بيتشهروا".

وأضافت: "في فنانات كتير بيشتغلوا وبيجيلهم فلوس لكن بيفتحوا لايفات التيكتوك بمبدأ البحر يحب الزيادة وبطريقة أقرب للشحاته انتوا مش شايفين ان دي اهانة لنفسكم قبل ماتكون دي اهانة للفن".

معلومات عن برنامج Face OFF

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور

