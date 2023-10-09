نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تكذب ويكيبيديا وتوضح موعد عيد ميلادها الحقيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي موعد عيد ميلادها الحقيقي، بعد انتشار موعد خاطئ على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في جوجل ومنها ويكيبيديا.

موعد عيد ميلاد رانيا فريد شوقي

واضحت رانيا فريد شوقي موعد عيد ميلادها الحقيقي هو 29 مايو وليس كما يعتقد البعض حلوله اليوم 9 أكتوبر، أنها غير مكترثة بتصحيح المعلومات الخاطئة المتداولة عنها على جوجل، مضيفةً: مش بشغل دماغي.

أحدث أعمال رانيا فريد شوقي

ومن ناحية أخرى، شاركت رانيا فريد شوقي مؤخرًا في مسلسل المداح 3، الذي حقق انتشارًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2023، مع الفنان حمادة هلال، ويعكف صناعه خلال الفترة الحالية على تحضير الجزء الرابع من مسلسل المداح، بعد نجاح أجزائه الثلاثة على مدار الثلاث أعوام الماضية.

قصة وابطال المداح 3

ودارت أحداث مسلسل المداح 3 في إطار غامض أثار دهشة وتشويق المشاهدين، حول شخصية صابر المداح -حمادة هلال- الذي يخوض حرب جديدة مع الجن؛ بسبب نجله الذي يشكل خطرًا كبيرًا عليه، وتتوالى الأحداث بشكل مثير، وشارك في مسلسل المداح العديد من الفنانين مع حمادة هلال، منهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، محمد رياض، يسرا اللوزي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

أبرز أعمال رانيا فريد شوقي



أبرز أعمالها: أفلام:”آه وآه من شربات، وطعمية بالشطة، وليه يا هرم، وعنتر زمانه، ومغلف بالشيكولاتة، والمقامر، ووداعًا للعزوبية”، ومسلسلات: “خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزو، أبو ضحكة جنان، وخاتم سليمان، وسلسال الدم، وعوالم خفية، وأبو العروسة”، ومسرحيات: “باللو، وقصة الحي الغربي، ومولد سيدي المرعب، وربنا يخلي جمعة، وكحيون ربح المليون، والملك لير”.



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