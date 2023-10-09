نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تامر عاشور يحتفل بزفافه على مذيعة قناة CBC إكسترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية نانسى نور، موعد زفافها على الفنان تامر عاشور، بعد قصة حب طويلة جمعتهما، موضحها إنه غدًا في أحد الفنادق الكبرى، يجمع الأهل والأصدقاء من جانب الطرفين، دون الكشف تفاصيل أخرى.

من هي نانسي نور؟

تخرجت نانسي نور في كلية إعلام القاهرة عام 2012، وبدأت نانسي مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها برنامج في عز الشباب، الذي أذيع عبر قناة روتانا مصرية، وانتقلت نانسي بعد ذلك إلى قناة CBC إكسترا، وقدمت عليها عديدا من البرامج، من أبرزها هذا الصباح، وما وراء الحدث، وبرنامج هنا العاصمة.

ارتباط تامر عاشور بـ نانسي نور

وعلى جانب آخر، سبق وكشف تامر عاشور ارتباطه بـ نانسي نور، مذيعة قناة قناة إكسترا نيوز، واكتفى بوضع إيموجي قلب على صور نانسي نور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على صورتها في مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

زيجات تامر عاشور

وجدير بالذكر أن تامر عاشور تزوج مرة واحدة من فتاة تدعى سمر أبو شقة، عام 2017، وحدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق، ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة أيام.

ما هي آخر أعمال تامر عاشور؟



كان آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت" وتقترب الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، أغنية عديت لـ تامر عاشور من كلمات تامر حسين وألحان غريب وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس.



كلمات أغنية عديت تامر عاشور



عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

واصلك إبهارى

يامزُود ناري

دوست على زُرارى

وأنا شارى بوكيه ورد

مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى

ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول



