نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي عن أجور أبطال صعيدي في الجامعة الأمريكية: الفيلم هيخسر في النهاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد "2، على قيام أبطال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بالمشاركة في الجزء الثاني ولكن تتوقف الفكرة على أجورهم العالية، مردفا أن السيناريو هو المتحكم في وجود جزء ثاني من عدمه وليس فكرة الأجور.

تصريحات هاني رمزي في برنامج تفاصيل

وتابع هاني رمزي: "اللي متحكم في صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني هو السيناريو مش الأجور.. إحنا كفنانين وندرك أهمية الفن وأننا نسعد الناس ونقدم أعمال مهمة أو الناس تحبها مقابل ده.. مش هندقق في الأجور ما دام أتعمل فيلم زي ده كل الأسماء اللي فيه نجوم كبار لو جمعناهم وأدناهم أجورهم الفيلم هيخسر في النهاية مش هيكسب، عمل زي ده لازم يتعمل بهدف معين مش بهدف المال".

وأشار الفنان هاني رمزي، إلى أن فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، كان بمثابة إنطلاقة كبيرة لأبطال العمل في مشوارهم الفني، موضحا أن هناك كلام عن وجود جزء ثاني من العمل ورحب بالفكرة عندما هاتفه صناع العمل.



آخر أعمال هاني رمزي

كان آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وظهر خلاله هاني كضيف شرف في عدد من الحلقات، وشارك في بطولة العمل كل من أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، وجيهان خليل، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك في فيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "شقاوة أونلاين"، ويناقش عالم مواقع التواصل الإجتماعي وأضراره، ايضا مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.

برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.