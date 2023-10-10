نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي يكشف عن تفاصيل الجزء الثاني من "غبي منه فيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل”، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد "2، أنه أجرى عدة محاولات عديدة لفكرة وجود جزء ثاني من فيلم "غبي منة فيه"، وأنه أحب تلك الفكرة للغاية وليس لديه أي مانع في ذلك، ولكن سيناريو الجزء الثاني لم يكن جيد لكي يكون مناسب لنفس نجاح الجزء الأول.

تصريحات هاني رمزي في برنامج تفاصيل



وتابع هاني رمزي: أن يكون في جزء تاني ولكن السيناريو مطلعش بالجودة الكويسة اللي تخليه جزء تاني لأنه لازم يليق بنجاح الجزء الأول أو يزيد عنه ويستحق المشاهدة.. ممكن الجزء التاني ياخد من رصيد الأول لو طلع وحش.. أنا بحاول أحافظ حتى هذه اللحظة على نجاح العمل وتاريخة ومكانته عند الناس".

تفاصيل الجزء الثاني من "غبي منه فيه"



وأستكمل هاني رمزي حديثه قائلا، أن غياب النجم حسن حسني وطلعت زكريا وسعيد طرابيك بعد رحيلهما سوف يؤثر للغاية على العمل بالنسبة لإمتداد الأحداث وفكرنا أن نضع الشخصية في عمل جديد بأحداث جديدة وشخصيات جديدة، وحاليا بصدد في التفكير هل سيكون العمل مجزي أم لأ والمقترح قائما ولكن حاليا لم نقم بأي خطوة.

آخر أعمال هاني رمزي

كان آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وظهر خلاله هاني كضيف شرف في عدد من الحلقات، وشارك في بطولة العمل كل من أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، وجيهان خليل، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك في فيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "شقاوة أونلاين"، ويناقش عالم مواقع التواصل الإجتماعي وأضراره، ايضا مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.

برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

