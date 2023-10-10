نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة 2 من مسلسل "ماتيجي نشوف".. هانيا تصل الساحل وسيف يتشاجر مع ريهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الثانية من حكاية ماتيجي نشوف بوصول هانيا خطيبة مراد إليهم في الساحل الشمالي ودخل بها مراد ليعرفها عليهم ويصطحبها ليريها غرفتها، وأخذها مراد ليدخلها غرفته بدل الأخرى ويتركها ويغادر.

هانيا تتحدث مع علي

ثم يتحدثون عنها ويعود مراد إليهم ويخبرهم بإنه اعطاها غرفته ويتذهب إليهم هانيا ويتناقشون في أشياء يفعلوها ويغادر سيف ومراد وعلي وطارق صبري وتجلس مريم وهانيا ونهى عابدين يتحدثون عن أشغالهم وعن معرفة كل واحدة منهم بزوجها، ثم يذهبون للنوم.

واستعادت هانيا ماحدث في الطريق مع علي ونزلت إليه حديقة الفيلا ثم نده عليها مراد ليسألها عن سبب استيقاظها ثم تعود لغرفتها، ويرن هاتف هانيا وتتحدث مع شخص ليطمئن عليها وتحدثه عن أصدقاء مراد، ثم ينزل سيف في الحديقة ليجد هانيا ويحاول العودة ثم تنادي عليه هانيا وتتحدث معه وتسأله عن ريهام زوجته وتظل تتحدث معه، ويجتمع الجميع لتناول الفطار ثم يجلسون جميعًا في الحديقة، ثم صعد مراد لغرفة هانيا ليتحدث معها.

سيف يتشاجر مع ريهام بسبب ملابسها

ثم ظهر سيف وهو يصلي ثم دخلت ريهام إلى الحمام بتغير ملابسها وترتدي "مايو" وتشاجر معها سيف بسبب ملابسها وصعدت إليهم مريم لتهدأتهم ثم نزل الجميع لحديقة الفيلا ويصالح سيف ريهام بعد ماحدث بينهما ويحضرون الطعام ويظلوا يتمازحون، وتتحدث هانيا مع علي بسبب ماحدث بينهما على الطريق ثم تصعد ريهام وتجدهما يتحدثان.

سيف يتشاجر مع شاب بسبب ريهام

ثم اجتمع الجميع على الطعام ثم ذهبوا لمقهى ليلي وظلوا يتراقصون ثم تذهب مريم وريهام ويعترضهم شخص ويحاول مضايقتهم، وتعود ريهام ومريم لازواجهم ويذهب نفس إليهم ويسألها سيف عن معرفتها بذلك الشخص لتجيبه بعدم معرفتها به ويتشاجر معه سيف ويقوم بضربه ويحاول الجميع تهدأته ويغادرون المكان