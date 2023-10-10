القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الإعلامي عمرو الليثي، منذ قليل وفاة والدة الإعلامية هالة حشيش، منذ قليل، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو الليثي، عبر صفحته الشخصية: "خالص العزاء للإعلامية الكبيرة هالة حشيش في وفاة والدتها تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته".

نبذة عن هالة حشيش

إعلامية مصرية، عملت في الإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي، وانتقلت للتلفزيون وعملت كمذيعة نشرة أخبار باللغة الإنجليزية إلى أن أصبحت رئيس تحرير نشرات الأخبار باللغة الإنجليزية. أعدت وقدمت أول برنامج أطفال باللغة الإنجليزية على شاشة القناة الثانية بعنوان «كل أطفال العالم».

تدرجت في الوظائف القيادية في التلفزيون المصري، حيث رأست قناة النيل الدولية وقناة النيل للأخبار، كما تولت منصب نائب رئيس قطاع التلفزيون ورئيس القناة الفضائية المصرية، وآخر مناصبها قبل احالتها للتقاعد بسبب وصولها للسن القانونية كانت رئيس شبكة تلفزيون النيل ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة.