هاني رمزي: صعيدي في الجامعة الأمريكية "فاتحة خير على أبطاله"

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أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان هاني رمزي، على قيام أبطال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بالمشاركة في الجزء الثاني ولكن تتوقف الفكرة على أجورهم العالية، مردفًا أن السيناريو هو المتحكم في وجود جزء ثاني من عدمه وليس فكرة الأجور.

تصريحات هاني رمزي



وتابع هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد "2،: "اللي متحكم في صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني هو السيناريو مش الأجور.. إحنا كفنانين وندرك أهمية الفن وأننا نسعد الناس ونقدم أعمال مهمة أو الناس تحبها مقابل ده.. مش هندقق في الأجور ما دام أطاتعمل فيلم زي ده كل الأسماء اللي فيه نجوم كبار لو جمعناهم وأدناهم أجورهم الفيلم هيخسر في النهاية مش هيكسب، عمل زي ده لازم يتعمل بهدف معين مش بهدف المال".



وأشار الفنان هاني رمزي، إلى أن فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، كان بمثابة إنطلاقة كبيرة لأبطال العمل في مشوارهم الفني، موضحا أن هناك كلام عن وجود جزء ثاني من العمل ورحب بالفكرة عندما هاتفه صناع العمل.

موعد عرض برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال هاني رمزي

يذكر أن مسلسل «العائدون» الذي عُرض في رمضان 2022، هو آخر أعمال الفنان هاني رمزي، والذي ضم عددا كبيرا من الفنانين ومنهم أمير كرارة، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.