قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "ورق التوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الكثير من الجمهور لعرض أحدث الأعمال الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "ورق التوت".

ويبدأ عرض مسلسل "ورق التوت" على قناة CBC من يوم السبت 14 أكتوبر القادم، يتكون مسلسل "ورق التوت" من 45 حلقة.



أبطال مسلسل ورق التوت

يشارك عدد كبير من النجوم في مسلسل ورق توت من بينهم شريف سلامة والذي يجسد شخصية رئيس أكاديمية الفنون، وأسماء جلال، وخالد أنور، وثراء جبيل، وسلوى عثمان والتي تقوم بدور والدة ثراء جبيل، ومحمد كيلاني، وآية سليم وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل "ورق التوت" في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية،و في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة للأبطال، ويناقش العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيرها.

آخر أعمال شريف سلامة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان شريف سلامة فيلم "ساعة إجابة" مع نجلاء بدر، ومراد مكرم، غادة عادل، وسوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف أحمد شيكو ومن إخراج مصطفى أبو سيف وتدور أحداثه حول طفل يتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين وبالفعل تتحقق أمنيته ليعيش مغامرات مختلفة.