نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنا مع فلسطين.. رامي صبري يفاجئ جمهوره بتأجيل حفلته في الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي صبري عن تأجيل حفلته الغنائية، وكان من المقرر إقامتها في الأردن يوم 20 أكتوبر الجاري وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رامي صبري بيان الشركة المنظمة لحفله في الأردن علي صفحته الشخصية، الذي جاء فيه ": تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر.

وعلق "صبري" على البيان، قائلًا: "تم تأجيل حفلة ليالي الذي كان المقرر إقامتها في الأردن يوم 20 القادم تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة".

أغنية كعبك علي

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد طرح النجم رامي صبري ثاني أغنيات صيف 2023 بعنوان «كعبك علي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون و900 ألف مشاهدة، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

كلمات أغنية كعبك علي

وتقول كلمات الأغنية: "سألونى حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى سألونى وحبيبى ياما سألوني فى أحلى مِنك ف عيونى أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده انت كعبك علي جامِد وأكدتلي حظى جه من السما يوم ما قربتلي من يومى.. ب أحِبك من يومى وأنت اللى بِتحليلى يومى فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا إنت كعبك علي".