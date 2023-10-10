نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يستعد لجولة غنائية في أمريكا.. (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء مجموعة من حفلاته الغنائية الضخمة، ومن المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.

وروج محمد حماقي علي حفلاته الغنائية وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حماقي" الملصقات الدعائية لحفلاته في أمريكا، والتي جاءت تواريخها كما يلي:

السبت 25 نوفمبر في نيويورك

الأحد 26 نوفمبر في هيوستن

الجمعة 1 ديسمبر في ديترويت

الأحد 3 ديسمبر في لوس أنجلوس

ويقدم محمد حماقي مجموعة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة، التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "لمون نعناع، ايه السعادة، ده قلبي ده، قدام الناس، أدرينالين، ياستار".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي طرحه أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وكافة المنصات الموسيقية المختلفة بعنوان “إيه السعادة دي".

وحققت أغنية “إيه السعادة دي” للفنان محمد حماقي مشاهدات على يوتيوب تخطت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل جيتار.

كلمات أغنية إيه السعادة دي

وتقول كلمات الأغنية: "ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي".