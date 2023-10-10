أميتاب باتشان يتألق بالإعلان الترويجي لـ Ganapath: A Hero Is Born

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد Ganapath من بطولة تايجر شروف، ومجموعة مميزة من كبار النجوم في بوليوود.

ونقل موقع إنديا توداي، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يطرح بعنوان تسويقي رسمي Ganapath: A Hero Is Born.

إنطلاق الحملة الترويجية

وكان قد طرح البوستر الترويجي الرسمي لفيلم الممثل الهندي الشاب تايجر شروف والذي يطرح بعنوان Ganapath، ويشارك في بطولة الفيلم أميتاب باتشان وكريتي سانون.

الفيلم الجديد تقرر يوم 20 أكتوبر المقبل، موعدًا رسميًا لطرحه في صالات العرض السينمائية، وسيكون بعنوان Ganapath - A Hero Is Bor.

وسيشارك في بطولة الفيلم في البطولة النسائية، كريتي سانون، والنجم الكبير أميتاب باتشان، وفي الإخراج جانيش شاتورثي.

أعمال جديدة قادمة

و يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون احدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية.

الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.