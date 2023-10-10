نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركات إنتاج مارجو روبي وبراد بيت تحصلان على حقوق The Thin Man في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاون على مستوى الإنتاج السينمائي، سيجمع بين الشركة التابعة للنجمة مارجو روبي وشركة الإنتاج التابعة للنجم براد بيت، بعد حصول الشركتان على حق صناعة عمل سينمائي يكون نسخة جديدة للفيلم الكلاسيكي The Thin Man الذي طرح عام 1934.

ووفق ديلي ميل، النسخة الجديدة من الفيلم ستقدم، صورة عصرية للرواية التي استوحت منها أحداث الفيلم الكلاسيكي وتحمل العنوان نفسه، للكاتب داشيل هاميت.

وحتى الآن لا توجد أنباء عن نية أي من براد بيت أو مارجو روبي للمشاركة في الفلم بأدوار البطولة.

دعم الإضراب

وكان أحدث ظهور لمارجو روبي بظهور لقطات لها من انضمامها لمسيرات اضرابات هوليوود، المطالبة بحفظ حقوق الممثلين والكتاب من تعاظم قدرات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صناعة السينما بالمستقبل، والتي أوسكت على أن تنتهي أزمته بالوصول لاتفاقات مشتركة بين الجانبين.

وذلك عبر لقطات لمارجو روبي من مشاركتها في مسيرات إضراب هوليوود، وكانت ترتدي قميصا ابيض يحمل شعار الإضرابات SAG-AFTRA.

تكاتف الفنانين

وليست مارجو النجمة الأولى في هوليوود التي تبرز دعمها لهذا الإضراب، فسبق أن حرصت الممثلة جاسيكا شاستين على إبداء تضامنها مع حملة الاضراب الجارية حاليًا في هوليوود، خلال حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، والتي بسببها تغيب الكثير من كبار الفنانين عن حضور المهرجان.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها جاسيكا لنفسها مرتدية قميص يحمل شعار حملة الإضراب، خلال حضورها للدور الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.