طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Dhak Dhak

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Dhak Dhak العنان للقوة النسائية لنجمات بوليوود، بظهور مجموعة مميزة من النجمات معًا في المقطع الترويجي المنتظر.

ونقل موقع إنديا توداي، الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم، الذي يضم عدد من اهم نجمات السينما في الهند.

إنطلاق الحملة الترويجية

يأتي ذلك بعد أن طرحت النجمة تابسي بانو ملصق ترويجي جديد لفيلمها المنتظر Dhak Dhak، الذي يضم مجموعة من البطولات النسائية المميزة من بوليوود.

ووفق موقع انديا توداي، البوستر الترويجي اصطحب معه معلومات عن موعد بدأ إنتاج الفيلم، مع كشف تابسي عن طرحه للعرض بتاريخ 13 أكتوبر من العام المقبل، وسيضم الفيلم في بطولته، باتان باثاك، وديا ميرزا، وسانجانا سانغي.

المرة الأولى مع "شارو"

وكانت قد تحدثت الممثلة الهندية الشابة تابسي بانو للمرة الأولى عن دورها المنتظر في الفيلم الجديد Dunki الذي تشارك في بطولته النجم الكبير شاه روخ خان للمرة الأولى.

هذا الحوار، نقل موقع إنديا توداي، جانبًا منه، وذكرت خلاله تابسي بانو بعض التفاصيل التي تكشف عن ملامح الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم.