نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم وحمزة نمرة يشاركان لأول مرة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حمزة نمرة والمطرب آدم لإحياء حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية،المقرر انطلاق دورته الـ32 في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويدير المهر.

تفاصيل حفل حمزة نمرة بالأوبرا

ويحيى «حمزة نمرة» خامس ليال فعاليات المهرجان، بمشاركة فرقته الموسيقية، وذلك يوم السبت الموافق 28 اكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويسسبقه فاصلا غنائيا يحييه كلا من المطربين حنان عصام، وفرح الموجي، وأميرة أحمد.



ما هي آخر أعمال حمزة نمرة؟



يشار أن آخر أعمال الفنان حمزة نمرة البوم “رايق”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأعجب به الجمهور منذ طرحه الألبوم بجميع أغانيه.

كلمات أغنية “رايق”

مش فارق مين عليا

ولا فارق مين معايا

ولا فارق مين سابقني

ولا فارق مين اللي ورايا

كان صاحب ولا عشرة

كان أ صلي ولا قشرة

كات أوضة ولا فيلا

كان شايب ولا بصرة

رايق رايق رايق

رايق وتقيل وراسي

وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق



لحبايبي بس وناسي

ولا بتعب في الغياب

ولا بفرح بالمدد

ولا بادخل في اكتئاب

ولا بقلق م الحسد

مش هفتح باب يدايق

ولإن مزاجي رايق

لا هشارك في المسابقة

ولا عايز حتى اسابق

باضحك على قد سني

وسني يسمحلي أغني

والخدمة الحلوة منكم

لما تفكوكوا مني

كله عارف تمامه

لا هنزل أو هعلي

كله ياخد مقامه

مايخدش زيادة نص ملي