نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح اللقطات الأولى لأنجلينا جولي من فيلم Maria في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت اللقطات الأولى للنجمة أنجيلنا جولي، من فيلمها الجديد القادم، الذي تجسد به شخصية الفنانة "ماريا كالاس".

ونقل موقع "سكرين انترناشيونال" اللقطات الأولى للنجمة الكبيرة من الفيلم الذي سيطرح للعرض بعنوان رسمي هو Maria وسيكون من إخراج "بابلو لارين".

Maria

نشاط خارج السينما

يأتي ذلك في حين تسعى النجمة أنجلينا جولي لتعزيز انخراطها في مجال ريادة الأعمال خارج نشاطها السينمائي، عن طريق إطلاقها لعدد من العلامات التجارية التابعة لها في مجالات أخرى.

ووفق "ديلي ميل"، سبق لأنجلينا أن أطلقت علامة تجارية خاصة بها في مجال صناعة المجوهرات، هذه العلامة التجارية، حملت عنوان Style of Jolie.

والآن تشير أنباء جديدة، بتقدم أنجلينا بطلب توثيق علامات تجارية أخرى تحمل اسمها، ستقدم من خلالها للأسواق، تشكيلة من الملابس والمجوهرات الجديدة.

العمل على مشاريع جديدة

وتواصلت الصحيفة البريطانية، مع عدد من المقربين من النجمة أنجلينا جولي، من خلالهم علمت أنها تعمل حاليًا على مجموعة جديدة من المشاريع خارج مجال السينما.

وتريد أنجلينا أن تعزز من نشاطها التجاري في عدد من المجالات المختلفة، حتى تتاح لها الفرصة للاستمرار في مجال عمل، خلال السنوات التي ستقضيها بعد اعتزالها العمل السينمائي بشكل نهائي.

ذلك لأن قرار أنجلينا باعتزال العمل في مجال السينما ليس بالبعيد، حيث سبق لها أن قررت التوقف عن الظهور في عدد كبير من الأعمال السينمائية، والاكتفاء بالاخراج السينمائي.