الشهر المقبل..أحمد العوضي يبدأ تصوير مسلسل "حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد العوضي التحضير لمسلسله الجديد "حق عرب"، الذي سيشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الشهر المقبل.

طاقم عمل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، يقوم ببطولته أحمد العوضي، وكوكبة مميزة من النجوم، من المقرر الإعلان عن اسماءهم الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن.

مشاركة أحمد العوضي في فيلم الاسكندراني

بدأ النجم أحمد العوضي، تصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "الإسكندراني" داخل ديكور حي الأنفوشي بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ أيام، ويجسد أحمد العوضي وبيومي فؤاد نفس الشخصية، ولكن شخصية الأول في مرحلة الشباب، بينما بيومي في المراحل المتقدمة من العمر.

من هم أبطال فيلم الإسكندراني؟





فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته النجم أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف

ما هي آخر أعمال أحمد العوضي؟



يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مشاركته في مسلسل ضرب نار الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، ومسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الاتربي، سهير المرشدي، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.