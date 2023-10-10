نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فشل على مستوى شباك التذاكر لفيلم The Exorcist: Believer في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم ينجح فيلم The Exorcist: Believer في جمع المقدار المتوقع له من الإيرادات، بعد أن جمع داخل الولايات المتحدة عائدات 17.9 مليون دولار فقط، وعلى مستوى العالم 45.1 مليون دولار في اسبوعه الافتتاحي.

وذك حسب ما ذكر "ديد لاين"، مشيرًا إلى أن الفيلم يتراجع مقارنة بأفلام الرعب الأخرى التي قدمت للعرض منذ بداية العام، وفي مقدمتها M3GAN و Evil Dead Rise.

الافلام المتنافسة على شباك التذاكر

استكمال السلسلة

تستكمل واحدة من أشهر سلاسل افلام الرعب في هوليوود، بجزء جديد، وهي سلسل افلام "طرد الأرواح" أو The Exorcist.

هذا الجزء الجديد يطرح بعنوان The Exorcist: Believer، ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشارك في بطولته "إيلين بورستين".

وطرح الفيلم للعرض رسميًا خلال شهر أكتوبر الجاري، بعد 50 عام من طرح الجزء الأول من السلسلة عام 1973.

جديد أفلام الرعب بهوليوود

وضمن أحدث اخبار أفلام الرعب في هوليوود، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الناجح smile عن نيتها لطرح جزء ثاني جديد من الفيلم، على أن يطرح بحلول عام 2024 المقبل في صالات العرض.

ووفق موقع "ديد لاين"، كشفت الشركة عن موعد طرح الفيلم رسميًا، بحلول يوم 18 من شهر أكتوبر من عام 2024 المقبل، في جزء ثاني تستكمل به قصة الرعب.