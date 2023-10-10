نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف تفاصيل فيلم "جوري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هيفاء وهبي تفاصيل فيلمها الجديد "جوري"، في تصريحات لها عبر إحدى برامج الفنية على “يويتوب”، لافتة إلى أنه من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ومن المقرر تقديمه في إطار رومانسي كوميدي.

كما تحدثت عن موقفها من المشاركة في رمضان المقبل 2024، قائلة:" مازلت أدرس موقفي من الموسم الرمضاني المقبل، وأقرأ سيناريو لمسلسل رمضاني في الفترة الحالية، ولكن لم أحسم قراري بتقديمه أم لا حتى الآن".

من هم طاقم عمل فيلم جوري؟

فيلم چوري من بطولة هيفاء وهبي، بيومس فؤاد، محمود الليثي، وتوني ماهر، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا.

ما هي آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي؟



يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023، بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.



قصة رمسيس إلى باريس



تدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون