نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا واليابان وجهات صناع السينما في هوليوود بالمستقبل وفق منتج MEG 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنبأ المنتج أي بينت والش، بأن اليابان وكوريا الجنوبية، أصبحوا أبرز الوجهات التي يقصدها صناع السينما في هوليوود، لتصوير الأعمال السينمائية بدول أجنبية.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، المنتج الذي سبق وأن أنتج أفلام مثل Mortal Kombat و Meg 2: The Trench، يرى في الدولتين وجهات واعدة لتصوير الافلام السينمائية العملاقة، بخلاف وجهات أخرى مثل استراليا كانت في السابق أبرز الوجهات عند اختيار مواقع تصوير.

MEG 2

Meg 2

وفيلم Meg 2، شهد عودة جيسون ستيثم في دور البطولة بتجسيده لشخصية جوناس تايلور، وشويا صوفيا كاي في دور ميينج، وسيينا جيلوري.

أيضًا يشارك في دور البطولة أبلي واناماكوك، وكليف كورتس وبيج كينيدي، وو جينغ.

أحدث أعمال ستيثم

ويعود النجم جيسون ستيثم الأدوار الحركة من جديدة، بعد طرح الإعلان الترويجي لأحدث أفلامه التي يظهر بها في دور بطولة مطلقة.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يطرح بعنوان The Beekeeper، والذي سيكون من إخراج المخرج ديفيد آير.

تفاصيل عن الفيلم

وتحدد عام 2024 موعدًا رسميًا لطرح الفيلم الجديد، والذي سيكون من بطولة أمبير سيينا في دور البطولة النسائية، وجوش هوتشرسن، ويمي رافر.

ويشارك في البطولة أيضًا النجم القدير جيرمي ايرونز، وتايلور جيمس، وأريان، وسيكون من إنتاج شبكة امازون ميترو جولدن مايور.